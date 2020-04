Polizei sieht Zusammenhang

Die Polizei geht von einem Zusammenhang der Taten aus. In der Nacht auf Samstag waren Einbrecher zunächst in ein Friseurgeschäft an der Weseler Straße in Buldern eingestiegen. Die Täter warfen dabei eine Fensterscheibe ein.

Beute: Drei Haarschneidemaschinen

Ähnlich gelangten Einbrecher in der Nacht auf Sonntag auch in den Salon Bissing unter den Arkaden. Hier schlugen die Täter mit einem Stein eine Seitenscheibe ein, berichtete Dagmar Hölscher. Eine geringe Menge Bargeld, Trinkgeldröhrchen sowie drei Haarschneidemaschinen aus dem Herrenbereich nahmen die Täter mit. „Der gestohlene Sachschaden ist nicht besonders hoch. Allerdings wird die Reparatur der Scheibe doch aufwendiger. Eventuell muss dazu die Decke beschädigt werden. Ist aber noch nicht sicher“, so Hölscher weiter.

Weitere Einbrüche und Einbruchsversuche

In der gleichen Nacht nahmen sich die Einbrecher auch einen Friseursalon an der Marktstraße vor, auch hier wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen und Bargeld gestohlen. Daneben meldet die Polizei einen Einbruch in ein weiteres Geschäft an der Münsterstraße (Tatzeitraum Donnerstagabend bis Sonntagvormittag). Hier wurde eine Scheibe der Eingangstür eingeschlagen. Außerdem meldet die Polizei einen Einbruchsversuch in ein Friseurgeschäft an der Marktstraße (Tatzeitraum zwischen Mittwochmittag und Montagmorgen).

Hinweise werden erbeten unter Tel. 02594/7930.