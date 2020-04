Kreative Osterüberraschungen

„Ein weiteres kreative Mädchen malt ein tolles Bild und schreibt dazu, dass der Osterhase krank sei, aber er habe einen Freund, das Schaf. Bei anderen muss zu Geburtstag ordentlich geheizt werden, bis der Schornstein glüht. Oder einer freut sich, nachdem der Osterhase da war, auf eine Linsensuppe.“

Alle Kinderbilder können ab Dienstag, 7. April, bis einschließlich 13 Uhr am Karfreitag in der Hiddingseler St.-Georg-Kirche abgegeben werden (dort wo die Kerzen entzündet werden). Stefanie Wentigmann stellt dort einen Karton auf und alle Kinder des Dorfes sind aufgerufen, ihre Bilder abzugeben.

Diese werden dann gesammelt und später dem Altenheim als kleine Geschenke zur Verfügung gestellt.

Freude für ältere Mitbürger

„Dort sind die älteren Mitbürger ziemlich abgeschottet und, nach Rücksprache mit den Verantwortlichen, würden die sich bestimmt über kleine Basteleien der Kinder freuen“, so Marquardt. Die Übergabe werde fachmännisch verlaufen. „Also kombinieren wir die Bilder-Mal-Aktion mit herzlichen Ostergrüßen an die älteren Dorfbewohner.“

Bedanken möchte sich Marquardt für die tollen Kunstwerke der kleinen großen Künstler und möchte darauf hinweisen, „dass wir gerne noch weitere Geschichten in Bild und Schrift entgegennehmen“. Diese können auch per Email an kids@hiddingsel.de gemailt werden.