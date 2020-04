Einsatz an der Nähmaschine

„Wir hätten nicht im Traum dran gedacht, unsere Mitglieder darum zu bitten, sich an die Nähmaschine zu setzen, um Schutzmasken zu nähen“, brachte am Samstag Andreas Thiemann als Vorsitzender und gleichzeitig amtierender Schützenkönig des Pluggendorfer Schützenvereins eine Aktion zugunsten des Heilig-Geist-Stiftes auf den Punkt, von der er hofft, dass sie als einmaliges Erlebnis in die Vereinschronik eingehen wird.

Hilferuf in den sozialen Medien

Wie es dazu kam? Für die Altenpflege gilt aufgrund einer schnell umzusetzenden Empfehlung des Robert-Koch-Instituts quasi Mundschutz-Pflicht. Die Umsetzung allerdings erweist sich aufgrund des weltweiten Wettbewerbs um einen Cent-Artikel als schwierig. Grund genug für Beate Kluge, Leiterin der Sozialen Dienste des Stiftes am Mühlenweg, in den sozialen Netzwerken einen Hilferuf zu starten.

Diese Botschaft las Thiemann. Aufgrund der seit 1976 bestehenden freundschaftlichen Beziehung des Stiftes und der Pluggendorfer Schützen rief der König seine Untertanen zur Unterstützung auf. Innerhalb kürzester Zeit fanden sich zehn weibliche Mitglieder mit Nähmaschine, die sich bereit erklärten, jeweils 30 bis 50 Masken zu nähen.

Ideen muss man haben!

Dass der Teufel im Detail steckt, erfuhr Christine Deipenbrock. „Das Schwierigste ist der Entwurf des Prototyps“, berichtete die seit 47 Jahren als Krankenschwester Tätige, die viele Erfahrungen aus Krankenhäusern und Arztpraxen einfließen ließ. Wer schon kommt auf die Idee, für den guten Sitz der Maske einen Blumendraht in den oberen Saum einzunähen oder Ausschnitte aus Inkontinenzunterlagen als Filter einzuarbeiten?

Gleichwohl weist Deipenbrock darauf hin, dass es sich nur um Behelfsmasken handeln kann.