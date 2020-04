Unter strengen Auflagen wurde der Wertstoffhof am Freitag und Samstag geöffnet - um jenen eine Möglichkeit zu geben, ihren Müll zu entsorgen, die umziehen oder aufgrund anderer Umstände ihre Abfälle entsorgen müssen. Nur jeweils fünf Fahrzeuge durften auf dem Gelände gleichzeitig entladen werden. Das bedeutete für die Wartenden, dass sie sich in Geduld üben mussten. Was sie auch taten, wofür es viel Lob vom Sicherheitspersonal gab.