DZ-Leser grüßen ihre Liebsten

Das war mal eine gelungene Überraschung: Zu Tränen gerührt waren Dieter und Annette Tralls, als sie am vergangenen Samstag ein Foto ihrer beiden Enkelkinder Amelie-Sophie und Luisa-Marie Tiemens in der Dülmener Zeitung entdeckten - die Oma und Opa ganz liebe Grüße ausrichteten.

Gleichzeitig startete die DZ mit dieser Veröffentlichung eine große Fotoaktion. Denn wie den Enkeln von Dieter und Annette Tralls geht es derzeit vielen: Geliebte Menschen dürfen während der Corona-Krise nicht mehr besucht werden.

Große Resonanz der DZ-Leser

Daher konnte jeder in den vergangenen Tagen ein schönes Foto samt Grüßen für die Liebsten an die DZ schicken. Und die Resonanz war überwältigend, zahlreiche tolle Bilder erreichten die Redaktion. So viele, dass gar nicht alle auf die Sonderseite in der Samstagsausgabe passten.

Aber keine Sorge: Die DZ wird alle eingereichten Bilder veröffentlichen. Die nächste Fotoseite ist dann für die Osterausgabe am 10. April geplant. Die Bilder aus der heutigen Ausgaben finden Sie auch in der Fotostrecke.

Die Fotoaktion geht weiter

Und die Aktion geht weiter: Wer seine Liebsten via DZ eine Nachricht senden und vielleicht besondere Ostergrüße schicken will, der kann sein Bild per Email an redaktion@dzonline.de senden. Wichtig dabei: Bitte dazuschreiben, von wem das Bild ist sowie an wen die Grüße gehen (Vor- und Nachname), gerne auch weitere kurze Infos mitschicken. Wer nicht will, dass sein Bild online gestellt wird, sollte das direkt in der Email schreiben.