Kleiner Veranstaltungssaal: Auch der kleine Veranstaltungssaal im Erdgeschoss des Hauses besticht durch seine großzügigen Glasfassaden. Er öffnet sich auf diese Weise weit in Richtung Kirchplatz, über den derzeit noch die Zufahrt zur Baustelle erfolgt. Die Gestaltung der Außenanlagen im unmittelbaren Umfeld des einsA steht in den kommenden Wochen an.