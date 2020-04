Nach dem Erfolg der ersten digitalen Andacht, die seit dem vergangenen Sonntag bereits knapp 300 Mal angeklickt wurde, setzt die Evangelische Gemeinde in Dülmen weiter auf Online-Angebote in der Corona-Krise. „An jedem Sonn- und Feiertag werden wir pünktlich um 10.30 Uhr, unsere normale Gottesdienstzeit, auf unserem Youtube-Kanal einen digitalen Gottesdienst freischalten, der dann natürlich auch später noch abrufbar ist“, erläutert Pfarrerin Susanne Falcke.

Youtube-Gottesdienste mit Liedern zum Mitsingen

Der entsprechende Link wird jeweils auf der Startseite der Gemeinde-Homepage zu finden sein. Die Youtube-Gottesdienste werden rund 20 Minuten dauern, mit Musik, Gebet, einer kompakten Ansprache und Liedern zum Mitsingen. Folgende Themen sind geplant: Morgen geht es zu Palmsonntag um die Frage „Wer rollt mir den roten Teppich aus?“. „Brot des Lebens - Kelch des Heils“ ist das Thema an Gründonnerstag, während es an Karfreitag um „Für mich und für dich!“ geht.

Und der Gottesdienst an Ostersonntag steht unter dem Motto „Lord of the dance“. Übrigens: Ab Gründonnerstag liegen draußen am Haupteingang der Christus-Kirche ein Osterbrief und „Osterkerzen-to-go“ aus, solange der Vorrat reicht.

www.evangelisch-in-duelmen.de