Die heutige Zahl von 372 Fällen teilt sich auf wie folgt: 30 Personen in Ascheberg, 22 in Billerbeck, 49 in Coesfeld, 114 in Dülmen, 15 in Havixbeck, 36 in Lüdinghausen, 16 in Nordkirchen, 21 in Nottuln, 16 in Olfen, elf in Rosendahl und 42 in Senden.

109 Menschen sind wieder gesund

Insgesamt 109 Menschen konnten inzwischen als gesund aus der Quarantäne entlassen werden. Diese Zahl wird nicht von der Gesamtzahl der Ansteckungen abgezogen. 26 Menschen werden derzeit stationär im Krankenhaus behandelt, zehn davon auf der Intensivstation.