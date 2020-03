Nach den traurigen Nachrichten von Montag, als der Kreis die ersten beiden Corona-Todesfälle in Dülmen melden musste, ist am Dienstag die Zahl der Infizierten in der Stadt vergleichsweise langsam gestiegen. So erhöhte sich die Anzahl der bestätigten Fälle auf 109, das sind sieben mehr als am Vortag.

Die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungen mit dem Coronavirus liegt kreisweit heute insgesamt bei 334 Fällen – gegenüber dem Stand von 310 Fällen am gestrigen Montag.

So sieht es im Kreis aus

Die aktuelle Fallzahl teilt sich auf wie folgt: 24 Personen in Ascheberg, 22 in Billerbeck, 39 in Coesfeld, 109 in Dülmen, 14 in Havixbeck, 31 in Lüdinghausen, 14 in Nordkirchen, 21 in Nottuln, zwölf in Olfen, neun in Rosendahl und 39 in Senden.

Gesund gemeldet wurden insgesamt 76 Personen. 20 Menschen werden derzeit stationär im Krankenhaus behandelt, fünf davon auf der Intensivstation.