„Schwarze Löcher“ - fast jeder hat den Begriff schon mal gehört, doch was hat es mit ihnen auf sich? Antworten auf diese Frage bietet ein kostenloser Online-Vortrag, den die VHS am Freitag, 3. April, um 19 Uhr anbietet. Über PC, TV, Tablet oder Handy können Interessierte den Vortrag verfolgen, ohne dabei die eigenen vier Wände verlassen zu müssen.

Experte vom Naturkundemuseum referiert

Dabei erklärt Astrophysiker Dr. Tobias Jogler vom Planetarium des LWL Naturkundemuseums Münster, was Schwarze Löcher sind, wie sie aufgebaut sind und was ihre unmittelbare Umgebung ausmacht.

Er wird auf Eigenschaften, Größe und Wachstum von Schwarzen Löchern ebenso eingehen wie auf die Frage, ob sie für die Erdbevölkerung gefährlich werden können. Ein Blick auf die gewaltigen Energieausbrüche aus der Umgebung von Schwarzen Löchern, rundet den Vortrag ab.

Das ist der Referent

Dr. Tobias Jogler studierte in Karlsruhe und Berlin Physik und hat in München am Max-Planck-Institut promoviert. Nach dem Studium und der Promotion forschte Jogler in München und an der Stanford Universität in Kalifornien zur Gammastrahlenemission von Supernovaüberresten, mit dem Ziel die Quellen der Kosmischen Strahlung zu identifizieren.

So kann man am Online-Vortrag teilnehmen

Um an dem Online-Vortrag teilnehmen zu können, ist eine Anmeldung bei der VHS erforderlich. Einen Tag vor dem Vortrag bekommen alle Teilnehmer dann einen Link und eine Anleitung, in der genau beschrieben wird, wie die Anmeldung funktioniert.

Um den Vortrag zuhause hören zu können benötigt, wird ein digitales Endgerät benötigt, wie zum Beispiel Tablet, Smartphone, Fernseher oder Computer. Am Ende des Vortrages wird Dr. Tobias Jogler noch Fragen in der Chat-Funktion beantworten.

Hier geht's zur Anmeldung

Für Fragen und Anmeldungen steht das Team der VHS unter Tel. 02594/12400 oder per E-Mail unter info@vhs-duelmen.de zu Verfügung. Die Anmeldung zu diesem kostenlosen Vortrag kann zusätzlich auch online erfolgen.