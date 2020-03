„Ist dir auch so langweilig? Kennst du das Bild im Bild? Nein, dann zeige ich es dir. Male erst einen Rahmen mit all deinen Hobbys oder alles was du so gut findest in deinem Leben“, ruft Tim Marquardt, Initiator der Internetseite hiddingsel.de, zum Mitmachen bei einer Malaktion auf. „Wenn der Rahmen fertig ist, male eine Geschichte in die Mitte“, so sein Tipp an die Kinder. Anschließend könnten die Eltern dann ein Foto von dem fertigen Bild machen und das dann, zusammen mit einer kleinen Geschichte sowie Vornamen und Wohnort, an die Email-Adresse kids@hiddingsel.de schicken.

Bilderschau im Internet

Danach wird das Bild online gestellt - und alle können die Bildergeschichte sehen. „Alles klar? Auf geht’s und bitte bleibt gesund!“, wünscht sich Marquardt viele Teilnehmer. Mitmachen dürfen alle Kinder aus Hiddingsel. Natürlich Mädchen und Jungen, die Bekannte, Verwandte oder Freunde in und aus Hiddingsel haben. Zum Ende dieser Woche sollen die ersten Ergebnisse online zu sehen sein. Ein kleiner Erklärfilm für die Kinder ist ebenfalls auf der Hiddingsel-Homepage zu finden, ebenso wie bei YouTube, Facebook, Instagram oder Twitter.

Nachbarschaftshilfe

Auf der Corona-Sonderseite von hiddingsel.de ruft Tim Marquardt zudem zu weiteren Aktionen, wie zum Beispiel der Solidarität und der Nachbarschaftshilfe etwa beim Einkaufen für Risikogruppen auf.