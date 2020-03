Die Zahl der Aufrufe zeigt es an: 207 Yotube-Nutzer haben bislang die Online-Andacht von Pfarrer Gerd Oevermann angeklickt. „Das sind mehr Leute, als normalerweise in den Gottesdienst kommen“, berichtet der Pfarrer.

Und auch sonst sei die Resonanz positiv. „Ein schöner, wenn auch in dieser Form noch ungewohnter Schlusspunkt der Woche“, heißt es zum Beispiel in einem Kommentar unter dem Video.

Aufzeichnung am Vortag in der Christuskirche

Erstmals hatte die Evangelische Gemeinde in Dülmen so eine Online-Andacht angeboten, da derzeit während der Corona-Pandemie keine normalen Gottesdienste stattfinden dürfen (DZ berichtete). Das knapp 20-minütige Video hatten Oevermann und Presbyter Peter Giese, zuständig für die Technik, am Samstag in weniger als einer Stunde in der Christuskirche aufgezeichnet.

Ein (sehr schnell behobenes) Problem gab es dann noch am Sonntagmorgen: Die Sommerzeit-Umstellung sorgte dafür, dass das Video nicht ganz pünktlich um 10.30 Uhr, wenn eigentlich der Gottesdienst beginnt, online erschien.

Oevermann: "Eine sehr ungewöhnliche Situation"

Und Oevermann? Wie war es für ihn vor der Kamera? „Das war eine sehr ungewöhnliche Situation. Ich hatte so ein Gefühl von schauspielern“, gibt der Pfarrer zu.

Und: „Ich hatte nicht erwartet, dass es so ein Unterschied ist, ob man vor einer Kamera oder vor Menschen steht.“ Sollte es weitere Online-Andachten geben, so hofft er, bei den Aufzeichnungen lockerer zu werden.

t1p.de/eid-auf-youtube