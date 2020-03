"Vieles fällt weg - was auch wehtut!"

Dülmen. Eines ist auf jeden Fall klar: „Es war noch nie so viel Fastenzeit wie in diesem Jahr“, sagt Pfarrer Peter Nienhaus. Nie wurde in den Wochen vor Ostern auf lieb gewonnene Dinge verzichtet, auf Rituale, Traditionen oder Gottesdienstbesuche. Denn die Corona-Pandemie hat nicht nur dafür gesorgt, dass das öffentliche Leben ruht. Sondern auch dafür, dass keine Gottesdienste, Aktionen und Veranstaltungen in den Gemeinden mehr stattfinden.

Von Kristina Kerstan