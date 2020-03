Dülmen. Am Freitag befuhr ein 55-jähriger Dülmener mit seinem Krankenfahrstuhl den Abholservice eines Fast Food Restaurants an der Münsterstraße in Dülmen. Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise rief eine Zeugin die Polizei, da sie davon ausging, dass der Fahrer vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert hat.

Von Markus Michalak