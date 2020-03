Im Kreis Coesfeld ist der erste Tote aufgrund einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu beklagen. Ein 79-jähriger Mann aus Havixbeck ist im Krankenhaus an der Erkrankung verstorben.

Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr sprach den Angehörigen sein tiefes Mitgefühl aus: „In dieser schweren Zeit denken wir an alle, die um den Verstorbenen trauern. Der Kreis Coesfeld fühlt mit Ihnen.“

Zugleich forderte der Landrat die Bevölkerung auf, sich verantwortungsbewusst an alle Regelungen und Anordnungen zu halten: „Es ist ganz klar so: Dadurch werden auch im Kreis Coesfeld Menschenleben gerettet“, betont Dr. Schulze Pellengahr.

Bereits am Dienstag hatten die Behörden einen ersten Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet: Ein 63-jähriger Patient aus Coesfeld, der laut Kreisgesundheitsamt mit dem Coronavirus infiziert war, war im Krankenhaus an seiner Grunderkrankung verstorben. Daher wird er in der Corona-Statistik nicht aufgeführt.

Die aktuellen Zahlen für Dülmen

In Dülmen stieg die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am Freitag auf 78 an. Am Vortag waren es noch 65 gewesen.

Die aktuelle Zahl von 264 Fällen kreisweit teilt sich auf wie folgt: 19 Personen in Ascheberg, 19 in Billerbeck, 27 in Coesfeld, 78 in Dülmen, 13 in Havixbeck, 29 in Lüdinghausen, 14 in Nordkirchen, 14 in Nottuln, 11 in Olfen, fünf in Rosendahl und 35 in Senden.

Dazu kommen 36 Personen, die eine Erkrankung bereits überwunden haben. Insgesamt werden im Kreis Coesfeld derzeit 15 mit dem Coronavirus infizierte Menschen im Krankenhaus behandelt, davon drei auf der Intensivstation.