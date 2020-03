Da sind Großeltern, die nicht besucht werden dürfen, weil nur Telefonate erlaubt sind. Beste Freunde, die vielleicht gerade in Quarantäne sind und allein zu Hause sitzen müssen. Oder eine andere liebe Person, die man in der Corona-Krise nicht treffen kann.

Die Dülmener Zeitung will helfen und startet ab sofort eine Aktion mit fotografischen Grüßen. Hier sind die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wer kann mitmachen?

Jeder, der einen lieben Freund, Verwandten oder Bekannten in Dülmen mit einem Foto grüßen will.

Wie kann man mitmachen?

Einfach ein schönes Gruß-Foto machen und dieses dann per Email an redaktion@dzonline.de schicken. Wichtig dabei: Bitte dazuschreiben, von wem das Bild ist sowie an wen die Grüße gehen (Vor- und Nachname). Gerne können auch weitere Infos mitgeschickt werden; etwa, warum man gerade diese Person besonders grüßen will.

Wann erscheinen die Bilder in der Zeitung?

Geplant ist erst einmal, dass in der Samstagsausgabe am 4. April sowie in der Osterausgabe am 10. April die Fotos veröffentlicht werden. Ob weitere Foto-Seiten erscheinen, hängt von der Resonanz auf die Aktion ab.

Erscheinen die Fotos auch online?

Ja. Parallel zur Veröffentlichung in der Printausgabe wird auf der DZ-Homepage eine Fotostrecke mit allen Bildern erscheinen. Wer nicht will, dass sein Bild online gestellt wird, sollte das direkt in der Email schreiben.