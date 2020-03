„Er hatte als Nebenbefund einen positiven Corona-Test“, berichtet Dr. Heinrich Völker-Feldmann, Leiter des Kreisgesundheitsamtes. Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr betont: „Diese Nachricht macht uns alle sehr betroffen: In diesen Stunden und Tagen sind wir in Gedanken bei all jenen Menschen, die dem Verstorbenen nahestanden – ihnen gilt unser tiefes Mitgefühl.“ Umso wichtiger sei es jetzt, alle Anordnungen und Empfehlungen zur Verlangsamung der Corona-Epidemie zu beachten, appelliert der Landrat.

Sechs neue Fälle in Dülmen

Die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungen mit dem Coronavirus liegt am Dienstag im Kreis Coesfeld insgesamt bei 180 Fällen. 49 Infizierte werden für in Dülmen gemeldet, das sind sechs mehr als noch am Vortag. Inzwischen sind 24 Menschen als gesund aus der Quarantäne entlassen.

Aktuelle Informationen gibt es auf der Seite: www.kreis-coesfeld.de/corona