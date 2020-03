Die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungen mit dem Coronavirus liegt am heutigen Montag im Kreis Coesfeld insgesamt bei 164 Fällen - gegenüber dem am vergangenen Samstag mitgeteilten Stand von 152 Fällen. In Dülmen stieg die Anzahl der Infizierten auf 43.

Insgesamt 21 Menschen im Kreis sind inzwischen als gesund aus der Quarantäne entlassen worden. Sechs Personen werden derzeit im Krankenhaus behandelt, zwei davon auf der Intensivstation.

Mit Blick auf die aktuelle Situation hat das Ordnungsamt am Wochenende verstärkt kontrolliert. Und dabei festgestellt, dass der große Teil der Bürger sich an die Empfehlungen gehalten hat und sehr verantwortungsvoll mit der Situation umgegangen ist. Dennoch wurden bei den Kontrollen auch Verstöße festgestellt, die in einigen Fällen in Zusammenarbeit mit der Polizei zu Strafanzeigen führten.

Einsätze in Schankwirtschaft und an den Tower Barracks

So gab es gleich zwei Einsätze in einer Schankwirtschaft, in der mehrere Personen angetroffen wurden. Zudem musste ein Fitnessstudio geschlossen werden, in dem mehrere Personen trainierten.

An den Tower Barracks wurde zudem eine nicht genehmigte Versammlung aufgelöst. Stadt und Polizei weisen in diesem Zusammenhang noch einmal auf die neuen Regelungen zur Bekämpfung des Corona-Virus hin. Jeder Verstoß gegen die geltende Allgemeinverfügung ist unter Strafe gestellt. Bei Verstößen ist das städtische Ordnungsamt erster Ansprechpartner.

Auch in den kommenden Tagen wird in der Stadt, insbesondere an neuralgischen Punkten, verstärkt kontrolliert. Am Montag gab es keinen Verstoß.