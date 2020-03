Das müssen Sie wissen:

Die Zahl der Corona-Fälle in Dülmen ist weiter gestiegen, auf nunmehr 43 Fälle. Daneben kontrollierten Ordnungsamt und Polizei, ob sich alle an die aktuellen Empfehlungen halten - was leider nicht jeder tat. So gab es Einsätze in einer Schankwirtschaft und eine nicht genehmgte Versammlung an den Tower Barracks.

Am 13. September werden die Dülmener nicht nur darüber abstimmen, wer neuer Bürgermeister wird. Sondern auch darüber, ob der Königsplatz für den Verkehr geöffnet bleiben soll oder nicht. Denn die Stadtverordneten haben sich für einen Ratsbürgerentscheid ausgesprochen.

Nachwuchs bei den Wildpferden: Am Wochenende ist hier das erste Fohlen des Jahres zur Welt gekommen. Allerdings bleibt die Wildpferdebahn aufgrund des Coronavirus für Besucher erst einmal gesperrt, Führungen finden ebenfalls nicht statt.

Das düb verliert 235.000 Euro im Monat. „Die Gesamtkosten belaufen sich auf 8,9 Millionen Euro. Weitere Kostensteigerungen sind nicht absehbar“, heißt es auf eine Anfrage der Linken zu den düb-Kosten. Monatlich müsse das Freizeitbad 235.000 Euro Mindereinnahmen verkraften.

Mit Dieter Götz haben die SF Merfeld nach eigenen Angaben einen Trainer gefunden, der perfekt zum Anforderungsprofil des Fußball-Bezirksligisten passt: Erfahren und erfolgshungrig. Der Dorstener löst im Sommer Manfred Wölpper ab.

Wetter:

Weiterhin sonnig und klar. Nach frostigem Tagesbeginn Höchstwerte von 8 bis 11 Grad. Es weht frischer und in Böen starker bis stürmische Ost- bis Südostwind.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13, L 600 zwischen Höhe Mühlenbach und Brücke der Eisenbahnlinie, Lohwall, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, Bischof-Kaiser-Straße