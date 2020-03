Die Landesregierung weitet die Notfallbetreuung von Kindern in Kinderbetreuungsangeboten und Schulen aus. Ab dem heutigen Montag tritt eine Neuregelung in Kraft: Künftig besteht die Möglichkeit einer Notfallbetreuung bereits dann, wenn ein Elternteil beruflich in kritischer Infrastruktur tätig ist.

Es reicht damit, wenn nur von einem Elternteil eine entsprechende Bescheinigung der Unabkömmlichkeit vorgelegt wird. Und nicht mehr, wie bisher, von beiden. Zudem wird die Betreuung auch am Wochenende sichergestellt.

Formulare gibt es im Internet

Die Stadt Dülmen hat Leitungen und Träger der Betreuungseinrichtungen am Wochenende über die Neuregelung informiert. Nach wie vor müssen Eltern einen entsprechenden Antrag sowie eine Bescheinigung des Arbeitgebers zur Unabkömmlichkeit vorlegen. Beide Formulare können unter anderem auf der Internetseite der Stadt Dülmen heruntergeladen werden.

Wer hat Anspruch auf eine Notfallbetreuung?

Die Notfallbetreuung soll Eltern unterstützen, die eine Betreuung nicht anderweitig organisieren können und die in kritischer Infrastruktur tätig sind. Hierzu zählen Angehörige von Berufsgruppen, deren Tätigkeit der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der medizinischen und pflegerischen Versorgung der Bevölkerung und der Aufrechterhaltung zentraler Funktionen des öffentlichen Lebens dient.

Eine detaillierte Übersicht über die Branchen und Sektoren ist ebenfalls auf der städtischen Internetseite zu finden.

www.duelmen.de