Dülmen. In der Samstagsausgabe der Dülmener Zeitung hieß es im überregionalen Teil, dass Patienten mit Corona-Verdacht die Christophorus-Kliniken in Dülmen aufsuchen sollen. Das ist so verkürzt und damit nicht richtig formuliert, wie die Christophorus-Kliniken betonen.

Von Markus Michalak