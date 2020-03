Sie sind promovierter Paläontologe und erhalten als Musiker die Kulturplakette. Was verbindet die Paläontologie mit der Musik?

Jochen Welle: Da habe ich mir auch schon Gedanken gemacht (lacht). Paläontologen machen die Veränderungen von Lebensformen der Erdzeitalter deutlich. Wenn man diese Rhythmen im Blut hat, ist der Schritt zur Musik nicht weit.

Was war denn eher da? Die Freude an versteinerten Tieren oder die Lust, Musik zu machen?

Welle: Die Musik! Mit zwölf Jahren bin ich nach Dülmen gekommen, mit 15 habe ich in der Band Exodus mit dem Schlagzeugspiel angefangen. Dann habe ich mit der Musik mein Studium finanziert und in Münster promoviert. Von 1994 bis 1997 bin ich auf der Suche nach unbekannten Tierarten an der Uni Leipzig durch das Erdzeitalter des Oligozäns getapert. Dann aber zog es mich zurück in meine Heimat.

Wie entstand die Kooperation mit HG Werner?

Welle: Angefangen hat alles im ehemaligen Queens an der Lüdinghauser Straße und die Rollenverteilung ist noch heute die gleiche: HG stellte die Location, macht die Werbung und finanziert die Musiker. Mein Part liegt in der Einladung der Musiker und der Organisation der Konzerte. Es hat große Geduld gekostet, bis wir mit steigenden Besucherzahlen in die Erfolgsspur gerieten. Ohne das Engagement von HG und dessen Frau Iris Feldhaus gäbe es die Jazz Night nicht! Die beiden haben den Preis ebenso verdient wie ich.

Was macht für Sie den Reiz der Reihe aus?

Welle: Da haben die improvisationsfreudigen Musiker einen großen Anteil, die oft schon mit Größen wie Götz Alsmann auf der Bühne standen. Wenn sie zum ersten Mal ins DJK Clubheim kommen, irritiert sie bisweilen zunächst die Location. Das schlägt dann aber durch die besondere Atmosphäre schnell in Begeisterung um.

Also haben die Konzerte für Sie auch eine therapeutische Wirkung?

Welle: Inzwischen hat sich die Jazz Night als Musikerlebnis herumgesprochen und wir haben bei jedem Konzert ein volles Haus vor tollem Publikum. Wenn man in Pausen ein positives Feedback bekommt - echtes Seelenbalsam.