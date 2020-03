Kita-Gebühren einheitlich erstatten

Für die SPD-Fraktion hatte Heiner Kiekebusch gefordert, wegen der Corona-Krise den Eltern, deren Kinder die Einrichtungen aktuell gar nicht nutzen können, die Gebühren zu erstatten. Für die CDU appellierte der Fraktionsvorsitzende Willi Wessels daran, in Dülmen keine Alleingänge zu unternehmen, „denn wir wollen kreisweit eine einheitliche Regelung.“ Bürgermeisterin Lisa Stremlau betonte, dass die Kommunen über eine WhatsApp-Gruppe wegen der Erstattung der Gebühren in ständigem Austausch mit dem Landrat stehen. „Wir wollen am Ende auch schnell ein Signal geben, dass wir die Eltern nicht im Regen stehen lassen.“

Kiekebusch ergänzte, dass man sich nichts damit vergeben würde, sofort für Dülmen eine Entscheidung zu treffen, was ja bei den Kita-Gebühren durchaus möglich gewesen wäre. Der SPD-Antrag fand im Rat allerdings keine Mehrheit.

Die gab es allerdings bei der ursprünglich zur Abstimmung stehenden Beschlussvorlage, die Änderungen in der Satzung zur Erhebung von Elternbeiträgen vorsieht. Vorgesehen ist danach die Beitragsfreiheit im vorletzten Kindergartenjahr. Außerdem sollen die Elternbeiträge jährlich einheitlich nach dem Kinderbildungsgesetz angepasst werden.

An der Ratssitzung in ungewohnter Umgebung mit reichlich Sicherheitsabstand zwischen den Sitzplätzen nahmen am Donnerstagabend neben Bürgermeisterin Lisa Stremlau 32 von 44 Stadtverordneten teil.