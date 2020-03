Merfeld. Schluss mit lustig: In Zusammenhang mit einem Verstoß gegen das

Infektionsschutzgesetz wurden Polizisten der Polizeiwache Dülmen am Mittwoch

Abend tätig. Gegen 20 Uhr meldete sich ein Anrufer bei der Polizei und gab an,

dass auf einem Campingplatz ca. 30 Personen eine Party feiern würden.

Von Hans-Martin Stief