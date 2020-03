Die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungen mit dem Coronavirus ist am Donnerstag im Kreis Coesfeld von 85 Fällen am gestrigen Mittwoch auf insgesamt 113 Fälle angestiegen.

Diese Fälle teilen sich wie folgt auf: Zehn Personen in Ascheberg, elf in Billerbeck, fünf in Coesfeld, 25 in Dülmen, sechs in Havixbeck, zehn in Lüdinghausen, sechs in Nordkirchen, sieben in Nottuln, fünf Olfen, drei in Rosendahl und 25 in Senden.

Drei Patienten in stationärer Behandlung

„Insgesamt ist der Verlauf der Erkrankung im Kreis Coesfeld weiterhin vergleichsweise mild; nur bei einem betagten Risikopatienten zeigt sich ein schwerer Verlauf. Drei weitere Menschen werden stationär behandelt, sind aber ansonsten stabil“, berichtet Dr. Heinrich Völker-Feldmann, Leiter des Kreisgesundheitsamtes.

Alle sonstigen Personen mit nachgewiesen Coronavirus-Infektionen befinden sich für 14 Tage in häuslicher Quarantäne, wobei fünf Personen im Kreis Coesfeld bereits gesund entlassen werden konnten.