Daher bleibt die Geschäftsstelle der Dülmener Zeitung, Marktstraße 25, auf Veranlassung des Gesundheitsamtes vorläufig für den Publikumsverkehr geschlossen. Das Team kann aktuell auch keine Telefonanrufe mehr entgegennehmen.

Die DZ bittet daher alle Leser und Kunden dringende Anfragen ab sofort nur noch per e-mail an die Dülmener Zeitung zu senden. Wir werden uns schnellstmöglich um jede Anfrage kümmern. Die E-Mailadresse, unter welcher wir in den nächsten Tagen und Wochen erreichbar bleiben, lautet:

info@dzonline.de