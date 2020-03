Der Circus Fantastico braucht Unterstützung: Das Familienunternehmen ist mitten in der Coronavirus-Krise in Dülmen gestrandet. In Hausdülmen, um genau zu sein. Denn dorthin, an die Sandstraße 13 am Waldesrand, hat die Stadt die Schausteller ausquartiert. Dort müssen sie mit ihren Tieren und mit ihren Familienmitgliedern ausharren, ohne Aussicht auf Einnahmen in den nächsten Wochen.

Joana Kaselowsky hat sich im Namen des Zirkus an die Dülmener Zeitung gewandt und bittet die DZ-Leser um Unterstützung. „Wir sind ganz dringend auf Hilfe angewiesen. Vor allem geht es um Futter für unsere Tiere. Aber auch wir sind für jede Unterstützung dankbar.“

Benötigt werden etwa Heu, Stroh oder Kraftfutter, aber auch Hundefutter „oder ein paar Möhren für Pony und Ziege“, sagt sie.

Wer will, kann einfach vorbeikommen und das Futter abgeben. „Man kann aber auch vorher anrufen“, sagt Joana Kaselowsky. Wer helfen möchte, aber kein Futter hat oder wem der Kontakt in diesen Zeiten zu riskant ist, der kann auch eine Geldspende überweisen. Ein Dankeschön an die Dülmener hat sich die Zirkusfamilie auch schon überlegt: „Unser erstes Gastspiel nach der Krise wird in Dülmen sein. Dabei werden wir Freikarten an Kinder verteilen.“

Weitere Infos unter Tel. 0157/80965595. Geldspenden werden erbeten auf das Konto von Andriano Kaselowsky, IBAN DE 12100100100535077124.