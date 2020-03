Der Generalvikar des Bistums Münster schreibt allen Gemeinden: „Da sich die Menschen derzeit nicht mehr zu Gottesdiensten versammeln können, schließen wir uns im Bistum Münster einer Idee aus dem Erzbistum Köln an, die mittlerweile auch im Erzbistum Paderborn aufgegriffen worden ist. Bis zum Mittwoch der Karwoche läuten täglich um 19.30 Uhr im Bistum Münster die Glocken. Das Geläut lädt zum persönlichen Gebet ein und soll – über alle räumliche Trennung hinaus – ein Zeichen einer bleibenden Gebetsgemeinschaft sein.“

Einen Moment innehalten

Alle Gläubigen sind eingeladen, täglich um 19.30 Uhr für einen Augenblick innezuhalten und sich der Verbundenheit mit den Mitchristen zu erinnern und ihrer sowie aller vom Corona-Virus Betroffenen im Gebet zu gedenken. – In der Pfarrei St. Viktor beginnt dieses symbolische Zeichen am Sonntag, dem 22. März – nämlich auf den Tag genau 75 Jahre nach jenem 22. März 1945, als die Glocken infolge der Bombardierungen 1945 verstummten. Darüber hinaus bleiben die Kirchen in Stadt und Land nach Möglichkeit weiterhin zum persönlichen Gebet geöffnet.