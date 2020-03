Zahlen des Gesundheitsamtes

Das Gesundheitsamt des Kreises veröffentlichte am Mittwochabend die aktuellen Zahlen. Danach gibt es jetzt im Kreis Coesfeld 85 Covid-19-Erkrankungen.

Die meisten Fälle in Senden

Die Fälle teilen sich wie folgt auf: neun Personen in Ascheberg, neun in Billerbeck, drei in Coesfeld, 19 in Dülmen, fünf in Havixbeck, sieben in Lüdinghausen, fünf in Nordkirchen, zwei in Nottuln, fünf in Olfen, eine in Rosendahl, 20 in Senden.

Zahlen der Bezirksregierung

Die meisten Erkrankungen im Regierungsbezirk Münster meldet der Kreis Borken mit 164 Infizierten. In Münster gibt es 130 Erkrankte.