Viele Geschäfte müssen schließen

Wer muss jetzt schließen? Bars, Clubs, Theater, Kino, Fitnessstudios, Schwimmbäder, Saunen, VHS, Musikschulen, Sport- und Freizeiteinrichtungen, Spielhallen und Prostitutionsbetriebe müssen jetzt dichtmachen. Dazu kommen, besonders wichtig für Familien mit Kindern, Bolz- und Spielplätze.

Bleiben die Geschäfte geöffnet? Update am 18.03.: Von Ladenschließungen ist in der Verfügung noch nicht die Rede. Aber das Land NRW hat in der Nacht beschlossen: Nur noch Geschäfte, welche der Grundversorgung dienen, dürfen geöffnet bleiben.

Das sind: Einzelhandel für Lebensmittel; Wochenmärkte; Getränkemärkte; Abhol- und Lieferdienste; Apotheken; Sanitätshäuser; Drogerien; Tankstellen; Banken/Sparkassen; Poststellen; Friseure; Reinigungen; Waschsalons;Zeitungsverkauf; Bau- und Gartenbau; Tierbedarfsmärkte; Großhandel; Dienstleistungsbetriebe; Handwerksbetriebe.

Die Stadt Dülmen wird diese aktuelle Neuregelung vermutlich in Kürze umsetzen.

Dürfen einige Geschäfte jetzt auch am Sonntag öffnen? Ja. Einzelhändler für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste sowie Apotheken und der Großhandel dürfen jetzt auch an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 18 Uhr öffnen. Ausnahme sind nur Karfreitag, Ostersonntag und -montag.

Wie sieht es mit Restaurants, Hotels und Cafés aus? Es gibt es ab sofort strenge Regeln für Restaurants, Imbissbetriebe, Eisdielen und Cafés sowie Hotels mit Bewirtschaftung. So ist der Zugang nur noch von 6 bis 15 Uhr erlaubt.

Alle Besucher müssen sich namentlich registrieren, an der Theke darf nichts mehr gegessen oder getrunken werden. Auch gibt es Vorgaben dazu, wie weit etwa Tische auseinanderstehen müssen, sowie strenge Hygienevorschriften. Und: Für Hotels gilt ein Übernachtungsverbot für touristische Zwecke.

Was ist mit Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen? Pro Patient beziehungsweise Bewohner ist nur ein Besucher pro Tag erlaubt. Ausnahmen gibt es etwa für Kinderstationen und Palliativpatienten. Kantinen, Cafeterien oder andere der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen müssen schließen.

Dürfen noch Veranstaltungen stattfinden? Nein. In ganz Dülmen sind alle öffentlichen und privaten Veranstaltungen, sowohl in geschlossenen Räumen als auch unter freiem Himmel, verboten. Ausnahme sind Veranstaltungen, bei denen es um das Aufrechterhalten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der Daseinsfür- und -vorsorge geht. Unter anderem die Ratssitzung und der Wochenmarkt fallen darunter.

Was ist mit denjenigen, die gerade zum Beispiel aus dem Skiurlaub zurückgekehrt sind? Rückkehrer aus vom Robert-Koch-Institut definierten Risikogebieten (unter anderem ganz Italien und Tirol gehören dazu) dürfen für 14 Tage Gemeinschaftseinrichtungen, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Berufs- und Hochschulen nicht betreten.

Ab wann gelten die neuen Regeln? Ab sofort und zunächst bis zum 19. April.

Wer kontrolliert, ob sie Verfügung eingehalten wird? Das überprüfen stichprobenartig Mitarbeiter der Stadt. Und: Verstöße können mit einer Verwarnung bis hin zu einem Bußgeld geahndet werden.

Könnten die neuen Vorgaben noch einmal verschärft werden? Das ist durchaus möglich. Die Verwaltung weist ausdrücklich darauf hin, dass die Verfügung in den kommenden Tagen weiter überarbeitet werden wird, da bereits neue, verschärfende Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung angekündigt sind.

Wo kann man die Allgemeinverfügung nachlesen? Diese ist online unter auf der Stadt-Homepage (Rubrik Rathaus/Ortsrecht/Recht, Sicherheit und Ordnung) einsehbar und wird außerdem im Amtsblatt des Kreises Coesfeld veröffentlicht.

www.duelmen.de

Der aktuelle Erlass des Landes NRW:

https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/gesundheit_fortschreibung_der_erlasse_15._und_17.03.2020_kontaktreduzierende_massnahmen_200317.pdf?fbclid=IwAR1A1Z4YuuJ9IM-2DPT-iV9OsNNn59KPx15JRj--Q9aBGJTHCO4wLDD8x4U