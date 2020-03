Das müssen Sie wissen:

Die Zahl der Corona-Fälle in Dülmen hat sich am Dienstag mehr als verdoppelt. Sie stieg von sechs auf 15 an. Die Stadt hat am Abend zudem eine Allgemeinverfügung verlassen - mit strengen Regeln etwa für Händler und Gastronomen.

Die Eltern von Schul- und Kita-Kindern haben die Betreuung ihres Nachwuchses ganz überwiegend selbst geregelt. Auch die Zahl der Mädchen und Jungen, die in Notfall-Gruppen betreut werden müssen, weil Eltern oder ein Elternteil Personal in kritischer Infrastrukturen sind, ist überschaubar. Allerdings ist die Lage nach wie vor dynamisch.

Welche Auswirkungen auf das öffentliche Leben hat die Corana-Pandemie in Italien, Slowenien oder in Kanada? Die DZ sprach mit Dülmenern im Ausland.

Aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus wird die Nato-Übung Defender-Europe 2020 in Deutschland nicht weitergeführt. Die in Deutschland vorgesehenen Übungen auf dem Truppenübungsplatz Bergen (Niedersachsen) und Grafenwöhr (Bayern) entfallen. Das teilt die Pressestelle der Bundeswehr mit. Damit wird auch der Transport von Soldaten und Materialien aus den Tower Barracks Dülmen nach Grafenwöhr hinfällig.

Der Dülmener Leichtathlet Manuel Sanders genießt bei seinem Verein in Dortmund Sonderstatus. Der Deutsche Meister über 400 Meter darf mit seinem Trainingspartner Torben Junker und Trainer Thomas Kremer trotz des Coronavirus noch trainieren.

Wetter:

Heute ist es durchweg freundlich mit viel Sonnenschein bei meist wenigen lockeren und dünnen Wolken, bis 18 Grad. Schwacher bis mäßiger West- bis Südwestwind.

Verkehr:

Der Kreis Coesfeld blitzt heute in Dülmen auf Fröbelstraße und Haltener Straße

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13, L 600 zwischen Höhe Mühlenbach und Brücke der Eisenbahnlinie, Lohwall, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, Bischof-Kaiser-Straße