Mehr als verdoppelt hat sich am Dienstag im Vergleich zu Montag die Zahl der Dülmener, die nachweislich vom Coronavirus infiziert sind. So gibt es nach Auskunft des Gesundheitsamtes des Kreises 15 Fälle in der Stadt. Im Kreis Coesfeld kletterte die Zahl der Infizierten auf 70.