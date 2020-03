Die Volkshochschulen sind geschlossen, Präsenzveranstaltungen untersagt. Um die „geistige Grundversorgung“ in der Erwachsenenbildung vor Ort wenigstens eingeschränkt zu gewährleisten, bietet die VHS Dülmen - Haltern am See - Havixbeck in Kooperation mit der VHS im Landkreis Erding spontan einen Vortrag zum Thema „Corona“ an.

Wie das möglich ist? Der Vortrag kann als Stream live von zu Hause aus verfolgt werden.

Das neuartige Coronavirus infiziert weltweit Menschen, Staaten ergreifen teils drastische Maßnahmen, um die Ausbreitung zu verlangsamen. Wird es bald Medikamente oder einen Impfstoff geben? Und was kann ich persönlich tun, um mich zu schützen?

Hier gibt es den passenden Link

Diese und weitere Fragen bespricht am Donnerstag, 19. März, um 20 Uhr Felix Hütten, Wissenschaftsjournalist der Süddeutschen Zeitung und studierter Mediziner in seinem Vortrag. Der Stream kann dann über den Link https://zoom.us/j/833304520 aufgerufen werden.

Die Teilnahme ist entgeltfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Informationen gibt es telefonisch bei der VHS unter 02594/12400.