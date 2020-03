Stand Dienstag, 10.30 Uhr, gibt es derzeit keine neuen Corona-Fälle im Kreis Coesfeld. Nach wie vor sind 53 Infizierte gemeldet, darunter fünf Personen, die mittlerweile wieder gesund sind.

In Dülmen bleibt es damit bei sechs Infektionen. Aktuelle Zahlen wird der Kreis voraussichtlicht am Nachmittag veröffentlichen.

Landrat rät von Fahrten in die Niederlanden ab

Daneben gab es am Dienstagvormittag folgenden Appell des Kreises Borken. Der rät dringend, von Fahrten in die niederländischen Nachbarregionen abzusehen. Die Niederlande sind vom Coronavirus ebenfalls stark betroffen. Daher besteht auch dort die große Gefahr, dass bei Aufenthalten beispielsweise in Winterswijk, Enschede usw. das Virus übertragen wird.

Um die Weiterverbreitung einzudämmen, lautet der Appell von Borkens Landrat Dr. Kai Zwicker: „Bleiben Sie bitte - wenn immer möglich - zuhause. Fahren Sie vor allem nicht in die angrenzenden niederländischen Städte und Gemeinden!“ Dort seien die Gastronomiebetriebe einschließlich der Restaurants ohnehin bereits geschlossen.