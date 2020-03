Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

In Dülmen gibt es mittlerweile sechs Corona-Fälle, einen mehr als zuvor. Kreisweit stieg am Montag die Zahl auf 53 Infizierte. Alle sind stabil und befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Auch wenn es für Eltern von Kita-Kindern nicht leicht war, eine Betreuung für ihren Nachwuchs zu finden, machten am Montag nur wenige von der Möglichkeit einer Notfallbetreuung Gebrauch. Die Eltern reagierten besonnen, lobte die Stadt.

Ab kommenden Mittwoch, 18. März, gilt nur noch der reduzierte Ferienfahrplan für Busse. Eltern, die für ihre Kinder dennoch zwingend eine Beförderung benötigen, können sich mit der Stadt Dülmen, Frau Wagner (Tel. 02594/12454; Email k.wagner@duelmen.de), in Verbindung setzen. Fahrpläne können im Internet unter www.bus-und-bahn-im-muensterland.de abgerufen werden.

Die Evangelische Gemeinde startet ab sofort eine Hilfs-Hotline. Wer Hilfe etwa bei Einkäufen braucht oder selber helfen will, der kann sich hier melden. Die Nummer lautet 02594/913515. Sie ist montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr erreichbar.

Einrichtungen schließen, Vereine sagen ihre Termine ab, Veranstaltungen finden nicht statt: Die Absagen-Liste wuchs am Montag weiter an. Mit dabei sind auch solche Traditionstermine, wie das Osterhasseln in Buldern. Ab heute ist auch die Tafel dicht, das Freizeitbad düb hat ebenfalls vorerst geschlossen.

Bei den Nationalen Winterspielen in Berchtesgarden starteten auch vier Dülmener. Unter anderem kehrte Johanna Rensing mit einer Medaille von den Special Olympics zurück und hofft nun auf eine Nominierung für die Weltspiele in Schweden.

Wetter:

Heute freundliches, frühlingshaftes Wetter mit Sonnenschein bei meist dünnen und lockeren Wolken, 13 bis 15 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwest- bis Westwind.

Verkehr:

Die Kreispolizeibehörde blitzt heute auf der K 17 in Dülmen.

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13, L 600 zwischen Höhe Mühlenbach und Brücke der Eisenbahnlinie, Lohwall, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, Bischof-Kaiser-Straße