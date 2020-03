Osterhasseln fällt aus, Tafel und düb schließen

Freizeitbad düb: Ab Montag ist der Betrieb von Fitness-Studios, Schwimm- und Spaßbädern sowie Saunen untersagt. „Die für Ende März vorgesehene düb-Neueröffnung wird, unter Berücksichtigung der weiteren Entwicklungen, zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen“, erläutert Sprecherin Ingrid Hetrodt.

Dülmener Tafel: Der Vorstand der Dülmener Tafel hat beschlossen, den Tafelbetrieb ab dem heutigen Dienstag 17. März, bis auf Weiteres einzustellen.

Dorfgemeinschaft Buldern: Die Generalversammlung, das Buschenholen der Junggesellen, das Hasseln am Ostersonntag und das Osterfeuer fallen aus. Dazu kommen der Bürgerstammtisch mit den Vereinen am 2. April und das Maibaumfest am 2. Mai. Daneben fallen die Backtage der Kolpingfamilie Buldern im Kleinen Spieker aus. Auch die Cafeteria im Spieker, jeweils am Donnerstag, wird bis auf weiteres geschlossen. Und: Vermietungen im Großen und Kleinen Spieker werden bis zum 30. Juni abgesagt.

Eine-Welt-Laden: Ab 13 Uhr am Dienstagmittag ist der Eine-Welt-Laden bis auf Weiteres geschlossen. Bestellungen können jedoch per Email an ewl-duelmen@web.de sowie unter Tel. 0176/67205198 erfolgen.

SGZ Dülmen: Die vom SGZ Dülmen geplanten wöchentlichen Kurse und Einzelaktionen fallen auf jeden Fall bis zum 19. April aus.

Sprechstunden am Lohwall: Aufgrund des Coronavirus entfallen alle Sprechstunden im Beratungsbüro am Lohwall, vereinbarte Termine fallen aus. Dies betrifft die folgenden Institutionen und Vereine: Alzheimer Gesellschaft im Kreis Coesfeld, Beratung für Blinde und Sehbehinderte, Dülmener Senioreninfo, Freiwilligenbörse, Pflege- und Wohnberatung Kreis Coesfeld, Rentenberatung DRV Münster, Rentenberatung Versichertenältester, Teilhabeberatung für den Kreis Coesfeld/LAG Selbsthilfe NRW, VdK sowie den Sprechtag der Deutschen Rentenversicherung.

Kolpingsfamilie Rorup: Diese teilt mit, dass die Mitgliederversammlung am Freitag, 20. März, die im Bürgerhaus stattfinden sollte, ausfällt. Sie wird später nachgeholt.

Der Babykorb des Sozialdienstes katholischer Frauen bleibt bis zum Ende der Osterferien geschlossen.

Bürgersprechstunde Henrichmann: Die für Dienstag, 17. März, geplante Bürgersprechstunde des Bundestagsabgeordneten Marc Henrichmann in Dülmen wird abgesagt.

Schützen Hiddingsel: Der Allgemeine Schützenverein Hiddingsel sagt seine Generalversammlung am Samstag, 28. März, im Kleinen mechanischen Musikmuseum ab. Ein neuer Termin werde mitgeteilt.

kfd Hausdülmen: Die Mitgliederversammlung am 31. März fällt aus. Auch das Osterkerzen-Basteln ist abgesagt.

ÖFID: Die Ökumenische Flüchtlingsinitiative Dülmen sagt ihr für den kommenden Mittwoch geplantes Treffen ab.