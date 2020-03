Die Evangelische Kirchengemeinde in Dülmen richtet eine Hilfs-Hotline ein. Ansprechpartner ist Diakon Ralf Kernbach. Er will sich hier darum kümmern, dass Hilfe und Hilfsbedarf zueinanderfinden. Denn die Hotline richtet sich an folgende Personen:

Wer gerade das Haus hüten soll und darauf angewiesen ist, dass andere Besorgungen für ihn/sie erledigen.

Wer gerade Zeit und Luft hat, um anderen Menschen zu helfen, die gerade nicht vor die Tür sollen.

Wer von jemandem weiß, dem Hilfe, und sei es nur ein Telefonat, gut täte.

Das ist die Hotline-Nummer

Die Hilfs-Hotline der Evangelischen Gemeinde ist unter Tel. 02594/913515 erreichbar, und zwar montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr.

Falls gerade besetzt ist, kann der Anrufbeantworter genutzt werden. Die Hotline ist erst einmal bis zu den Osterferien geschaltet. Hilfsanfragen oder -angebote nimmt Ralf Kernbach auch per Email an ev-jugend.duelmen@ freenet.de entgegen.

Gemeinde sagt fast alle Veranstaltungen ab

Pfarrerin Susanne Falcke weist zudem darauf hin, dass bis auf wenige die meisten Veranstaltungen der Gemeinde in dieser Woche abgesagt sind. „Das Gemeindebüro hat ganz normal geöffnet“, betont sie.

Nach aktuellem Stand seien die Sonntagsgottesdienste noch nicht abgesagt, fänden jedoch unter „besonderer Hygiene-Sorgfalt“ statt. Und: Die Christus-Kirche ist sofort und bis Ostern werktags 9 bis 14.30 Uhr für Einkehr und Gebet geöffnet. Dabei gebe es auch einen „Segen to go.“