Die Lage am Montag

Das müssen Sie wissen:

Am Sonntag trafen sich Verwaltung und Kita-Leitungen und stimmten die nächsten Schritte ab. Dabei wurde festgezurrt, wie das Notfallbetreuungsangebot für Kinder von Eltern aus „Schlüsselpositionsgruppen“ geregelt wird.

Besondere Aktivitäten entwickeln sich im Internet - Beispiel Hiddingsel: Die Dorfgemeinschaft ruft zu unbürokratischer Hilfe auf. Wer nicht zur Corona-Risikogruppe gehört, sollte älteren oder kranken Nachbarn anbieten, Besorgungen für sie zu tätigen. So können besonders gefährdete Menschen zuhause bleiben.

Heute starten auf der L 551, zwischen Ortseingang Buldern und der Einmündung K 13, Vorarbeiten für die Umgestaltung der Straße. Der Verkehr wird vorerst in beiden Fahrtrichtungen auf verengten Fahrstreifen geführt. Der Radverkehr wird über Gemeindestraßen umgeleitet.

Neben den Fußballverbänden haben auch andere Sportarten ihren Spielbetrieb ausgesetzt. In den kommenden Wochen werden Sportplätze und -hallen leer bleiben. Auch die Vereine haben auf das Coronavirus reagiert.

Termine:

Wie der zweite Vorsitzende des Bürgerbusvereins am Samstag mitteilte, fällt der Bürgerbus zwischen Hausdülmen und Merfeld ab sofort bis auf weiteres aus. Die Mitgliederversammlung der IGBCE Ortsgruppe Dülmen am 17. März wird abgesagt und später nachgeholt. Die Artothek Münsterland bis auf Weiteres geschlossen. Auch die Jahreshauptversammlung des Art-o-thekenvereins Münsterland e. V. am 18. März findet nicht statt.

Die Veranstaltung des Internationalen Frauentreffs über das Thema „Wasser“ am Sonntag, 22. März, fällt aus. Sie wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Das Frühlingskonzert der Stadtkapelle am 26. April fällt aus. Zur Zeit wird geprüft, ob eine Verschiebung möglich ist. Auch die Probenarbeit wird eingestellt. Die kfd-St. Joseph sagt alle Veranstaltungen bis Ostern ab. Die Friedensfreunde Dülmen verschieben die Lesung mit Christa Degemann am 21. März, den Vortrag von Rainer Braun am 27. März und die NDR-Doku von Tobias Lickes. Der VdK OV Dülmen muss die Jahreshauptversammlung am 28. März absagen. Das gemeinsame Kaffee trinken, so wie die Spielenachmittage und andere geplante Events werden vorerst nicht stattfinden.

Wetter:

Zunächst dichte Wolken, aber nur selten Regen. Im Tagesverlauf mehr Sonne bei Höchstwerten von 14 bis 16 Grad. Dazu schwacher westlicher Wind.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13, L 600 zwischen Höhe Mühlenbach und Brücke der Eisenbahnlinie, Lohwall, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, Bischof-Kaiser-Straße