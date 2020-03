Besuch in der Stadtverwaltung nur in dringenden Fällen

Ein persönliches Treffen mit Mitarbeitern der Verwaltung ist nur in dringenden Fällen und nach vorheriger telefonischer Absprache möglich. Die Telefonnummern der zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Serviceportal unter dem Stichwort der jeweiligen Anliegen zu finden. Um die zentrale Telefonnummer der Stadtverwaltung (02594 /120) nicht zu überlasten, sollten möglichst die zuständigen Stellen direkt angerufen werden. Wird ein persönliches Treffen vereinbart, wird dies in ausreichend großen Räumlichkeiten stattfinden, sodass ein entsprechend großer Abstand eingehalten werden kann. Die Stadtverwaltung bittet für dieses Vorgehen um Verständnis, so eine Mitteilung.