Die Zahl der Corona-Fälle im Kreis Coesfeld hat sich erhöht. Waren es am Freitag noch 39, so ist aktuell bei 47 Personen eine Corona-Infektion im Labor nachgewiesen worden – davon sieben in Ascheberg, fünf in Billerbeck, eine in Coesfeld, fünf in Dülmen (am Freitag waren noch vier Fälle registriert), vier in Lüdinghausen, zwei in Olfen, zwei in Nordkirchen, eine in Nottuln und 20 in Senden.