Das müssen Sie wissen:

Am Montag schließen Schulen bis zu den Osterferien. Eltern können ihre Kinder bis einschließlich Dienstag, 17. März, aus eigener Entscheidung in die Schule schicken. Diese stellt an diesen beiden Tagen während der üblichen Zeit eine Betreuung sicher.

Auch die Kitas sind ab Montag geschlossen. Die Musikschule, die Volkshochschule und das Jugendzentrum Neue Spinnerei bleiben ebenfalls bis zu den Osterferien geschlossen zu. Gleiches gilt für die Stadtbücherei.

Am Freitag bestätigte der Kreis Coesfeld einen dritten und vierten Fall des Coronavirus in Dülmen. Die betroffenen Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne. Bei ihnen sowie einen bereits infizierten Ehepaar verläuft die Krankheit bislang vergleichsweise milde, teilte der Kreis mit.

Der Fußball rollt erst wieder nach Ostern. Der Verband hat eine Spielpause bis mindestens 19. April verordnet. Viele Vereine haben auch das Training abgesetzt.

Termine:

Am Wochenende finden keine Veranstaltungen statt, alle Termine wurden aufgrund des Coronavirus abgesagt.

Wetter:

Einige Wolkenfelder, aber trocken. Am Nachmittag auch sonnige Abschnitte und vereinzelt etwas Regen. Temperaturen zwischen 9 und 11 Grad und schwacher Südostwind.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

L 600 zwischen Höhe Mühlenbach und Brücke der Eisenbahnlinie, Lohwall, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, Bischof-Kaiser-Straße