So schwer dürften die Rucksäcke der Dülmener Schüler wohl selten sein: Alles, was sie für die nächsten Wochen brauchen, musste am Freitag mit.

Denn: Bis zu den Osterferien bleiben alle Schulen in Dülmen geschlossen. Einzige Ausnahme: Damit die Eltern Gelegenheit haben, sich auf diese Situation einzustellen, können sie bis einschließlich Dienstag, 17. März, aus eigener Entscheidung ihre Kinder in die Schule schicken. Diese stellt an diesen beiden Tagen während der üblichen Zeit eine Betreuung sicher, betont die Stadt.

Am Freitag war daher das große Einpacken angesagt - so auch am Clemens-Brentano-Gymnasium, wo DZ-Praktikant Kristoffer Lökes das aktuelle Foto der Woche machte.