Am Freitag bestätigte der Kreis Coesfeld einen dritten und vierten Fall des Coronavirus in Dülmen. Die betroffenen Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Bislang verlaufe bei ihnen die Erkrankung vergleichsweise milde, teilte Kreissprecher Christoph Hüsing am Freitagnachmittag mit. Gleiches gelte für das infizierte Ehepaar, die beiden ersten Corona-Fälle in Dülmen.

„Wir stehen zu den in Quarantäne befindlichen Personen in regelmäßigem Kontakt“, berichtet Ordnungsdezernent Christoph Noelke im DZ-Interview (zu lesen in der Samstagsausgabe). Die Betroffenen seien dabei kooperativ.

Kreisweit gibt es jetzt 39 Fälle

Kreisweit stieg die Anzahl der neuen Fälle am Freitag stark an, und zwar von 30 am Vortag auf nunmehr insgesamt 39 Infizierte. Neben den zwei neuen Fällen in Dülmen waren jetzt auch Coesfeld (eine erkranke Person) und Billerbeck (vier Fälle) erstmals betroffen. Daneben gibt es sieben Fälle in Ascheberg, zwei in Olfen, vier in Lüdinghausen und 17 in Senden.

Appell der Bürgermeisterin

„Jeder von uns ist aktuell gefragt, ganz persönlich seinen Beitrag zu leisten, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und so vor allem gefährdete Menschen zu schützen“, sagt Bürgermeisterin Lisa Stremlau. Sie appelliert daher an alle, genau zu prüfen, ob ein persönlicher Kontakt eingeschränkt werden kann.

Dies gelte für sämtliche Veranstaltungen, aber auch mit Blick auf den Besuch der Verwaltung, etwa des Bürgerbüros. Sie selber wird vor dem Hintergrund des Servicegedankens weiterhin die Bürgersprechstunde anbieten, allerdings telefonisch.