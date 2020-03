Schulen und Kitas ab Montag zu

Schulen: Die Schulen werden nach Mitteilung des Ministerpräsidenten Armin Laschet zu Montag, 16. März, bis zum Beginn der Osterferien durch die Landesregierung geschlossen. Dies bedeutet, dass bereits am Montag der Unterricht in den Schulen ruht.

Damit die Eltern Gelegenheit haben, sich auf diese Situation einzustellen, können sie bis einschließlich Dienstag, 17. März, aus eigener Entscheidung ihre Kinder in die Schule schicken. Diese stellt an diesen beiden Tagen während der üblichen Zeit eine Betreuung sicher.

Kinderbetreuung: Die Betreuungsangebote für Kinder vor dem schulpflichtigen Alter, also Kindergärten, Kindertagespflege und heilpädagogische Einrichtungen, sind ab Montag geschlossen. In den Kindertageseinrichtungen wird Personal vor Ort sein, um die Eltern über die Situation aufzuklären.

Gleichzeitig gilt es zu ermitteln, wer einen Betreuungsbedarf hat. Sei es, weil Eltern in einem unverzichtbaren Berufsfeld arbeiten (dazu gehören etwa der medizinische Bereich oder die Notfallversorgung) und auf keine private Alternative zurückgreifen kann.

Musikschule, Bücherei, Jugendzentrum, Turnhallen: Ab Montag werden auch die Musikschule, die Volkshochschule und das Jugendzentrum Neue Spinnerei bis zu den Osterferien geschlossen bleiben. Gleiches gilt für die Stadtbücherei. Hier verlängern sich die Leihfristen automatisch, sodass keine Gebühren anfallen werden. Die Stadt schließt außerdem ab Montag die städtischen Turnhallen, sodass hier kein Sportbetrieb mehr möglich sein wird.

Vereine: „Wir sprechen die dringende Empfehlung aus, den Vereinsbetrieb, also Trainingseinheiten oder Proben, einzustellen“, appelliert der Erste Beigeordnete Christoph Noelke an die Verantwortlichen der Vereine.

Für Veranstaltungen gilt ebenfalls die Empfehlung, diese unabhängig von der Größe ausfallen zu lassen. Im Bereich Fußball beispielsweise haben die zuständigen Verbände bereits reagiert und den Spielbetrieb ausgesetzt.

Veranstaltungen und Märkte: Die Bürgermeister im Kreis und der Landrat hatten sich bereits am Donnerstag darauf verständigt, alle eigenen Veranstaltungen zunächst bis Ende April abzusagen (DZ berichtete).

Ausnahmen stellen hier lediglich die Angebote zur Sicherstellung des öffentlichen Lebens dar. Dazu zählt in Dülmen unter anderem der Wochenmarkt jeweils am Dienstag und Freitag. Der Abendmarkt sowie die Samstagsmärkte (auch der am 21. März als Ersatz für den Frühlingsmarkt) sind hingegen bis Ende April abgesagt.

Die nun entwickelten strengen Regelungen der Stadt orientieren sich an den Maßnahmen der Landesregierung und gelten daher bis zu den Osterferien.