Am Freitag bestätigte der Kreis Coesfeld einen dritten Fall des Coronavirus in Dülmen. Die Person befindet sich in Quarantäne. Weitere Ermittlungsarbeiten laufen gerade, so ein Kreis-Sprecher.

Kreisweit gibt es insgesamt drei neue Fälle, damit stieg die Anzahl der Infizierten auf 33. Neu ist ein Fall in Coesfeld, daneben gab es in Ascheberg, wo bislang sechs Fälle registriert waren, eine weitere Erkrankung. Dazu kommen 17 Infizierte in Senden, drei in Lüdinghausen und zwei in Olfen.