Das müssen Sie wissen:

In Dülmen blieb es am Donnerstag bei zwei Infizierten, neue Corona-Fälle wurden nicht bekannt. Beim infizierten Ehepaar verläuft die Erkrankung bislang relativ harmlos, sie sind weiterhin zuhause in Quarantäne. Am Donnerstagabend teilte die Stadt mit, dass sie alle eigenen Veranstaltungen bis Ende April absagen wird.

Die Schulen in Dülmen bereiten sich derzeit für den Fall vor, dass es wegen des Coronavirus zu Schließungen kommt. Einige setzen dabei auf Lernportale, andere geben ihren Schülern bereits jetzt Arbeitsmappen mit Aufgaben für zwei Wochen mit. Mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe.

Daneben gab es auch am Donnerstag wieder einige Absagen von Veranstaltungen. So findet der Frauenflohmarkt am heutigen Freitagabend im St.-Monika-Kindergarten nicht statt. Die Verbraucherzentrale und die Neue Spinnerei haben sich aufgrund der aktuellen Ereignisse entschlossen, die Kleidertauschbörse am 20. März abzusagen. Weitere Absagen gibt es in der Übersicht auf der DZ-Homepage.

Die Robinie ist der Baum des Jahres. Es hat in Dülmen schon Tradition, dass jeweils ein Exemplar des Baums des Jahres gepflanzt wird. Reinhild Kluthe von der Stadt Dülmen organisiert dies jedes Jahr. Welches ihr persönlicher Liebling unter den Bäumen ist, verrät sie im DZ-Interview.

Die Volleyball-Reserve der DJK Adler Buldern hat Grund zum Jubel. Die Blau-Weißen sind ungeschlagen in der Liga und haben sich so den Meistertitel erspielt - in der kommenden Saison werden die Bulderanerinnen in der Bezirksklasse spielen.

Termine:

19.30 Uhr, Norwegen-Dia-Vortrag des Reisejournalisten Wolfgang Leichsenring, Veranstaltung von Rorup.net, Autohaus Wilstacke und Growe, Rorup

Wetter:

Kräftige Schauer teils mit Graupel, auch Gewitter sind möglich. Dazu starker Wind mit Böen aus Südwest bis West möglich. Höchstwerte bei i 7 bis 10 Grad.

Verkehr:

Der Kreis Coesfeld blitzt heute auf der Borkenberger Straße und der Münsterstraße.

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

L 600 zwischen Höhe Mühlenbach und Brücke der Eisenbahnlinie, Lohwall, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, Bischof-Kaiser-Straße