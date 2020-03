Es bleibt vorläufig bei zwei Infizierten: In Dülmen sind am Donnerstag keine weiteren Fälle des Coronavirus hinzugekommen. Das berichtet Christoph Hüsing, Pressesprecher des Kreises Coesfeld, am Nachmittag.

Die weitere gute Nachricht: Bislang verläuft die Virus-Infektion bei den beiden Dülmenern, einem Ehepaar mittleren Alters, relativ harmlos. „Bis dato sieht es zumindest glücklicherweise danach aus“, betont Hüsing im DZ-Gespräch.

Kontaktpersonen des Ehepaars, das sich derzeit in häuslicher Quarantäne befindet, werden nun von Mitarbeitern des Gesundheitsamts ausfindig gemacht und ebenfalls auf das Coronavirus hin überprüft. Das Ehepaar war kürzlich aus einem Skiurlaub in Österreich zurückgekehrt.

Vier neue Fälle am Donnerstag im Kreis

Im Kreis Coesfeld stieg am Donnerstag die Anzahl der Corona-Fälle auf insgesamt 30, vier mehr als am Vortag. So wurden drei Personen in Senden und eine in Lüdinghausen positiv getestet.

Update: Stadt will eigene Veranstaltungen absagen

Bürgermeisterin Lisa Stremlau teilte am Donnerstagabend im Ausschuss mit, dass sich die Bürgermeister im Kreis darauf geeinigt haben, alle eigenen Veranstaltungen bis Ende April abzusagen. „Es ist eine Vorsichtsmaßnahme. Es geht um den Schutz der Bürger“, betonte sie. Ausnahmen seien notwendige Veranstaltungen, dazu zählen etwa Ratssitzungen.

Die Aktion "Sauberes Dülmen" am Samstag wird stattfinden, die zentrale Abschlussveranstaltung wird abgesagt.