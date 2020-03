Mehr Ausstellungsfläche

Zum Hintergrund: Die Firma Dümo-Reisemobile plant die Erweiterung ihres Betriebsareals am Graskamp in südöstlicher Richtung in einer Größenordnung von etwa 11.000 Quadratmetern. Vorgesehen ist die Erweiterung der Ausstellungsfläche einschließlich Neubau eines Bürogebäudes „zum Zweck des Verkaufs von Reisemobilen.“

Erster Antrag war unvollständig

Bereits im August 2019 hatte die Firma einen entsprechenden Antrag eingereicht - allerdings war dieser aus Sicht der Verwaltung noch unvollständig. „Nun hat die Antragstellerin ihren Antrag vervollständigt und präzisiert“, so Stadtbaurat Markus Mönter. Vorgesehen ist eine äußere Eingrünung des Geländes.

Weniger Pendelverkehr

Die Erschließung der geplanten Erweiterungsfläche soll durch eine Zufahrt über das bisherige Betriebsgelände erfolgen. Die Firma Dümo verspricht sich eine erhebliche Reduzierung des aktuellen Pendelverkehrs zwischen Dernekamp und Graskamp.