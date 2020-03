So findet die Veranstaltung des Netzwerkes Mädchen- und Frauenarbeit Dülmen am Equal Pay Day nicht statt. Vorgesehen war ein Vortrag am Dienstag, 17. März, unter dem Titel „Ausbildung - Familienmanagerin - Altersarmut?“.

Bei der Evangelischen Frauenhilfe entfällt am Donnerstag das Treffen im Gemeindezentrum.

Die kfd St. Joseph sagt für die nächsten Wochen die Gymnastik der Seniorengruppe ab, genauso wie die Generalversammlung am 25. März im Maria-Ludwig-Stift.

Auch der für den nächsten Sonntag geplante Familiensport des SGZ Dülmen findet nicht statt. Der nächste Termin ist für Sonntag, 17. Mai, geplant.

Daneben hat das Hospiz Anna Katharina den Hospizabend für Mittwoch, 18. März, abgesagt. "Da bei diesen Abenden immer viele Begegnungen stattfinden, ist das Risiko einer Infektion zu groß", schreiben die Verantwortlichen.

Zudem teilten das Stadtarchiv und das CBG mit: Das für den 19. März in der Alten Sparkasse angesetzte Theaterstück der CBG-Theatergruppe zum Zweiten Weltkrieg findet nicht statt.