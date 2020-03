Behindertenhilfe mit Elan ins neue Jahr

Dülmen. Einen Riesenscheck über 270.000 Euro hatte Thomas Reher, Vorsitzender der Behindertenhilfe Dülmen, zur Mitgliederversammlung am Dienstag ins Pfarrheim Heilig Kreuz mitgebracht. Diese beachtliche Summe, so der Vorsitzende, sei in den Jahren seit Gründung der Behindertenhilfe am 10. Juni 1998 an die unterstützten Vereine und Gruppen, die sich der Betreuung von Menschen mit Behinderungen widmeten, ausgeschüttet worden.

Von DZ